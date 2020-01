Macky2012 prend aussi de l’eau. Dirigée jusqu’ici par Me Moussa Diop, cette coalition qui avait accompagné le Président Sall au premier tour de la Présidentielle de 2012 s’est fissurée. L’Initiative pour la refondation de Macky2012 (Irm 2012) a été mise en place par d’autres membres pour, indique un communiqué, «donner de nouvelles orientations, une nouvelle dynamique et une meilleure crédibilité à la coalition». Les animateurs de l’Irm 2012 et Cie disent avoir constaté «certaines dérives dans le fonctionnement de la coalition». Ils parlent en fait d’un communiqué qui a été traité par la presse où un des leurs demande un «diagnostic du compagnonnage de la coalition Macky2012 avec le Président Macky Sall». Dans un communiqué, ils se démarquent de ces propos et estiment que c’est un combat d’un individu sans précision avec «des attaques virulentes vis-à-vis de respectables hommes politiques membres de l’Apr et de Bby». Ainsi, poursuivent-ils, les initiateurs de Irm 2012 «condamnent avec fermeté cette posture dangereuse». Selon eux, «par devoir de loyauté, le diagnostic d’un compagnonnage se fait en interne et non sur la place publique».

Par ailleurs, les membres de Irm 2012 ont rappelé que la vocation de la coalition, c’est d’accompagner le président de la République et de participer à la vulgarisation de son «ambitieux» programme et de ses réalisations «profitables au Peuple sénégalais». Et c’est Adji Mergane Kanouté, qui était jusqu’ici 1ère vice-coordonnatrice de Macky2012, qui a été choisie pour présider l’instance jusqu’à l’Assemblée générale. La députée et ses camarades comptent faire adhérer Moustapha Fall Che, Jean Paul Dias ainsi que d’autres forces vives représentatives à leur initiative. Les signataires de l’Irm sont Synergie républicaine de Mohamed Moustapha Diagne, Mouvement A3J de Mously Diakhaté, l’Uds/Authen­tique de Adji Mergane Kanouté, l’Union citoyenne/Bunt bi de El Hadji Ibrahima Mbow, Comeva de Eva Marie Coll Seck, Ads/R de Serigne Bassirou Mbacké Diakhaté et l’Union des forces citoyennes (Ufc) de Alla Dieng.