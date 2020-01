Le Front de résistance nationale s’engage à se battre pour lever les contraintes qui pèsent sur l’avenir politique de l’ex-maire de Dakar et des «détenus politiques» du régime actuel. En attendant, le Frn va participer à la marche de Noo lank de vendredi contre la hausse du prix de l’électricité pour délivrer un message fort au régime.

Le Front de résistance nationale (Frn) a reçu lundi dernier Khalifa Sall. Dans un communiqué, le coordonnateur du Frn a livré quelques détails du contenu des échanges entre l’ex-maire de Dakar et la plateforme regroupant l’essentiel des partis de l’opposition. Khalifa Sall a ainsi qualifié son séjour en prison de «congé de 32 mois à l’hôtel 5 étoiles pour insoumis», mais dit avoir «définitivement tourné la page» de cette affaire relative à sa gestion de la caisse d’avance de la Ville de Dakar. Le Frn a réaffirmé son «engagement à poursuivre le combat pour la levée des contraintes qui pèsent sur Khalifa Sall, un des éminents membres du Front, mais également sur les autres détenus politiques du régime de Macky Sall». D’après M. Sourang, le Frn a insisté sur le caractère «arbitraire» de la privation de liberté dont il a fait l’objet «de la part du régime de Macky Sall dans l’unique but de l’empêcher d’exercer son droit de participation aux élections».

Le Frn à la marche de Noo lank vendredi

Par ailleurs, la Conférence des leaders du Frn a ensuite reçu, sur sa demande, la délégation du mouvement citoyen Noo Lank, sous la conduite de Fadel Barro. Le Front, après avoir insisté sur son attachement au respect et à la considération mutuelle de toutes les composantes impliquées dans la lutte pour la défense des droits et libertés, a marqué son «accord pour contribuer de façon décisive à la réussite de la manifestation du 10 janvier 2020». Par conséquent, le Frn appelle tous ses membres à y prendre part activement et demande à tous les leaders de mobiliser leurs militants et sympathisants pour la réussite de la manifestation.

Le Frn qui participe au dialogue national a, d’après Moctar Sourang, décidé de délivrer un «message fort» lors cette manifestation, de «façon visible et sans équivoque pour exprimer encore une fois sa détermination constante contre les dérives» du pouvoir de Macky Sall. «Le Frn réaffirme son engagement à prendre ses responsabilités pour mener à bien tous les combats, actuels et futurs, dans le cadre de son plan d’actions et invite à son tour tous les mouvements citoyens et sociaux à le rejoindre dans le cadre d’une synergie des forces pour faire reculer le pouvoir en place et sauvegarder les acquis démocratiques et sociaux», conclut le coordonnateur du front.