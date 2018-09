Plus titularisé depuis 3 matchs, Eric Bailly commence à se poser des questions sur son avenir à Manchester United. Et si sa situation n’évolue pas au cours des prochaines semaines, les choses pourraient très vite bouger pour l’international ivoirien. D’après le Mirror, Arsenal et Tottenham sont en effet à l’affût et un départ dès le mercato hivernal n’est pas à exclure. Pas sûr toutefois que José Mourinho accepte de laisser le défenseur central partir renforcer un concurrent.