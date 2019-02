Au terme d’une rencontre marquée par plusieurs blessures, Manchester United et Liverpool n’ont pas réussi à se départager (0-0) lors de la 27e journée de Premier League.

Et pour cause, malgré l’énorme intensité entre ces deux rivaux, les occasions étaient très rares ! Pourtant, la partie commençait fort avec un coup franc indirect dans la surface accordé aux Reds, après un ballon touché de la main par De Gea sur une passe de Young. Une opportunité gâchée par Milner. On commençait à s’emballer… pour rien. Liverpool tentait d’avancer avec une possession stérile.

Mais surtout, on assistait aux sorties sur blessure de Firmino côté visiteurs, et de Herrera, Mata puis Lingard pour les Mancuniens ! Tout ça en première période ! Un scénario catastrophique pour le manager Solskjaer totalement dépité sur son banc en voyant l’international anglais sortir après son duel perdu face au gardien Alisson. Plus aucun changement possible pour ManU, alors que Rashford boitait… Autant dire que MU pouvait s’inquiéter.

Le public d’Old Trafford le sentait et poussait son équipe comme rarement. Insuffisant pour nous offrir le spectacle attendu malgré la demi-volée de Rashford non cadrée. Ça s’animait au fil des minutes avec une équipe de Liverpool enfin menaçante, mais pas vraiment dangereuse si l’on excepte la tête de Wijnaldum à côté. Les Red Devils auraient même pu arracher trois points inespérés sur le but contre son camp de Matip, refusé pour un hors-jeu de Smalling. Finalement pas de but dans ce choc décevant…