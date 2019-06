Après la défaite face à la Gambie mercredi dernier, les Lions de l’Atlas se sont à nouveau inclinés face à la Zambie (2-3) ce dimanche pour leur dernier test avant la Can 2019.

Menés au score dès la première minute de jeu, les Marocains ont réussi à égaliser grâce à Hakim Ziyech. Les Zambiens ont ensuite réussi à doubler la mise juste avant la pause par Kings Kangwa. En deuxième période, les hommes de Hervé Renard ont obtenu un penalty transformé par Ziyech.

A la 74e, les joueurs de la Zambie ont profité d’une faute de la défense marocaine pour signer le but de la victoire. Score final : (2-3) pour les visiteurs, non qualifiés pour la Can 2019. Avec ces deux défaites, Renard s’est mis la pression à quelques jours du début de la Can.