Hervé Renard est toujours sélectionneur du Maroc. Contrairement à ce qu’a fait savoir la chaine TV marocaine d’Arryadia’, le technicien français n’a pas abandonné ses fonctions à la tête des Lions de l’Atlas. Il l’a confirmé à ‘Goal’ ce lundi afin de couper court aux bruits qui circulent. «A ce jour, je n’ai rendu officiellement aucune décision. A ma demande j’ai rencontré M. Lekjaa, président de la Fédération. Nous avons fait le point sur la compétition qui vient de s’achever pour nous. Nous avons également parlé de l’avenir, je lui ai fait part de mon point de vue. Nous avons convenu de ne faire aucune déclaration publique», a-t-il souligné.

Dans un communiqué publié sur son site, la Fédération marocaine a aussi démenti les bruits des médias, et en donnant plus de détails concernant la position des deux camps : «Nous démentons totalement les informations qui circulent en ce moment et qui font état de la démission de Hervé Renard de son poste, ont fait savoir les responsables de la Fédération. Et nous tenons aussi à préciser que Fawzi Lekjaâ (le président de la fédération) a rencontré à deux reprises M. Renard, dimanche et lundi derniers, pour évaluer la participation à la Can. Et il a aussi été étudié les perspectives futures. Les parties se sont entendues pour se rencontrer de nouveau dans les jours à venir.» Pour rappel, Renard est en poste au Maroc depuis 2016.

Pour le Maroc, le prochain objectif reste les éliminatoires de la Can 2021 et celles du Mondial 2022 au Qatar. Renard sera-t-il toujours en poste pour mener cette double mission ? La question reste en suspens.