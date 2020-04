Il y a quelques semaines, L’Equipe révélait l’intérêt du club phocéen pour l’attaquant du Stade Rennais, Mbaye Niangn dont la valeur est estimée à 30 M d’euros. Et si le joueur semble intéressé à l’idée d’évoluer sous les couleurs de l’Om, la situation financière du club marseillais qui s’est encore dégradée avec la crise du Covid19, risque de compromettre cette opération, comme l’explique le journaliste Bilel Ghazi qui confirme toutefois l’existence de contacts entre les deux parties.

«Entre l’Om et l’entourage de Mbaye Niang, il y a bien des discussions. Maintenant, la difficulté par rapport à ça, ça va être : quelle est la surface financière de l’Om dans ce dossier-là ? C’est plus ça la problématique. Aujourd’hui, on sait que c’est un joueur qui intéresse Marseille. La compagne de Mbaye est de Marseille. Cela peut être un challenge intéressant pour lui, surtout si Marseille se qualifie en Ligue des Champions. Mais aujourd’hui, l’Om n’a pas encore fait une proposition contractuelle à Mbaye. Parce que l’Om n’était pas en capacité de le faire au moment où les premières discussions ont eu lieu. La direction de l’Om a demandé à l’entourage de Mbaye de ne pas prendre de décision en attendant. Mais depuis cet échange, il y a eu un autre problème, c’est la crise du coronavirus qui, à mon sens, enlève beaucoup de visibilité à Mar seille… Donc l’intérêt sportif de l’Om pour Niang est là, mais la faisabilité de l’opération me paraît un peu complexe. En tout cas, c’est compliqué de se projeter», assure le journaliste de L’Equipe dans un live sur son compte Instagram.