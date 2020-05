Ancien entraîneur des équipes nationales de Zambie, Côte d’Ivoire et du Maroc, et actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard pourrait revenir en Ligue 1 après avoir tenté une première aventure avec Sochaux et Lille il y a quelques années. Mais il pourrait être doublé par le favori, Christophe Galtier.

L’avenir de André Villas-Boas sur le banc de l’Om n’était pas le plus sûr possible avant jeudi soir. Il est devenu plus incertain encore après le départ de Andoni Zubizarreta, le désormais ancien directeur sportif du club phocéen. Le 15 janvier dernier, le premier avait témoigné de tout son respect envers le second : «je suis venu ici, un pour la grandeur du club, deux pour Andoni Zubizarreta. J’ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur», avait-il commenté en conférence de presse.

Quatre noms, un favori

En cas de départ prochain de Villas-Boas, Jacques-Henri Eyraud, le président du club, aurait déjà 4 noms selon des informations de La Marseillaise, en vue de la succession du technicien portugais. Et parmi ces noms, celui de Hervé Renard.

Ancien entraîneur de Sochaux, le technicien français s’est vu confier cette équipe en 2013 après la démission d’Eric Hély à la suite des mauvais résultats. Et même s’il n’a pas réussi à maintenir le club en Ligue 1, il a eu le mérite de réveiller l’équipe en enchaînant des résultats qui lui ont permis de terminer 5e sur la phase retour du championnat.

Son expérience à Lille en 2015 (après avoir eu gagné la Can avec la Côte d’Ivoire) n’a pas du tout été souriante. Arrivé en mai, il a été démis de ses fonctions six mois plus tard pour insuffisance de résultats.

Les autres noms sont Sven-Goran Eriksson (ancien coach de l’As Roma, de Leicester, de Manchester City et ex-sélectionneur de l’Angleterre) ainsi que Vincenzo Montella (passé par les bancs de la Fiorentina, de l’Ac Milan et du Fc Séville notamment).

Toutefois, c’est bien Christophe Galtier, l’actuel entraîneur de Lille, qui aurait la préférence du président de l’Om.

Le président de l’Om compte toujours sur son coach

«André m’a dit qu’il allait rester»

Au lendemain de l’annonce du départ de Andoni Zubizarreta, le président de l’Om, Jacques-Henri Eyraud, a tenté de donner des éléments de réponse sur l’avenir de André Villas-Boas. Et l’homme fort du club phocéen n’a pas été très rassurant.

Présent sur RMC ce vendredi, pour le boss du club phocéen, tout est clair : il veut encore travailler avec André. «Oui, on s’est vus, on a discuté de tout ça. Ecoutez, moi les choses sont extrêmement claires de mon point de vue. Aujourd’hui, André Villas-Boas est le coach de l’Olympique de Marseille et j’espère que ça le sera encore pour de nombreuses années. (…) Je respecte tout à fait le duo, la relation et le lien même qu’ils ont. Mon souhait et mon désir, je lui ai dit à son agent aussi, c’est que ce projet sportif il repose aussi en bonne partie sur André Villas-Boas parce qu’il a fait un job quand même extraordinaire cette saison», a-t-il lâché.

