Le Marché des arts du spectacle d’Abidjan (Masa) est prévu du 7 au 14 mars 2020. Et selon le Comité artistique international (Cai) de l’évènement, au total ce sont 1216 dossiers de candidature qui ont été reçus pour la 11ème édition du Masa. Le Cai va ainsi se réunir du 23 au 27 septembre 2019, en vue de procéder à la sélection des artistes et troupes artistiques qui prendront part au Masa 2020. Composé d’experts venus d’Afrique, d’Amérique et d’Europe, il sera reparti en quatre grandes commissions qui sont : la musique, le conte-théâtre, la danse, l’humour-arts du cirque-slam. Ils travailleront au total sur 780 dossiers de candidature de la sélection officielle, soit 372 en musique, 175 en danse, 105 en théâtre, 44 en humour, 42 en conte, 22 pour les arts du cirque et de la marionnette et 20 en slam. Il faut noter que 436 candidatures ont été réceptionnées dans le cadre du program­me Zone Street Art Culture.

Pour cette 11e édition, le Masa d’Abidjan rendra un hommage solennel à Marie Rose Gui­raud pour sa contribution essentielle à la promotion de la danse contemporaine africaine. Cet hommage sera marqué par une prestation des Guiri­voires, une compagnie de danse créée en 1973 et dirigée par Marie Rose Guiraud. La Compagnie Les Guirivoires était à l’origine composée d’étudiants de l’école de danse privée de Mme Guiraud, Edec (Ecole de danse et d’échanges culturels). La majorité de ces danseurs étaient des jeunes enfants défavorisés, orphelins de la guerre et de la rue qui ont été élevés et formés par Mme Guiraud. Actrice, chanteuse, auteur-compositeur, dramaturge et même créatrice de costumes, Marie Rose Guiraud est une artiste internationale ivoirienne.