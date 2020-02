Ce samedi 29 février et dimanche 1er mars seront des mo­ments forts de prières, de dévotion et de recueillement à Doumga Ouro Alpha (département de Matam, commune de Bokidiawé). Les fidèles vont célébrer la 39e édition de la ziarra de Thierno Cheikh You­ma­khane Ly, grand érudit que l’on commémore chaque année dans ce village en présence de plusieurs disciples, des autorités administratives et coutumières et des acteurs politiques.

Ce sera un moment de dévotion et de prières pour les talibés qui viendront de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée, de la Gambie et d’autres pays occidentaux. Dans la région de Matam, l’homme est d’une réputation légendaire. Disciple de Thierno Hamet Baba Talla, Thierno Cheikh Youmakhane Ly a passé toute sa vie à répandre la parole de Dieu. Et les talibés sont venus de partout répondre à son appel. Eloquent, grand pédagogue, astronome, Thierno Cheikh a enseigné de grandes références religieuses dans les régions de Saint-Louis et Matam : par exemple, le célèbre Thierno Mouhamadou Samassa de Matam s’est abreuvé à sa source, l’actuel khalife qui est son fils également, de grands érudits de la Guinée, entre autres.

Depuis sa disparition en 1983, son fils Thierno Mouhamadou Lamine Ly perpétue son héritage. Bref, Doumga baignera dans l’ambiance spirituelle des chants religieux, des prières et des louanges durant deux jours.