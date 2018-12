Le président de la Fédération nigériane de football, Amaju Pinnick, a révélé que les Super Eagles joueraient un match amical contre l’un des trois meilleurs pays africains dans le cadre des préparatifs de l’Equipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations l’été prochain. Le match amical contre ce pays africain non identifié aura lieu lors de la première pause internationale de 2019, du 18 au 26 mars, mais après un match de qualification à la Can contre les Seychelles. «Avant de nous retrouver en dernière position du groupe, nous avons maintenant dominé le groupe, nous nous sommes qualifiés», a déclaré Pinnick dans une interview avec Channels television, repris par le site nigérian dailytrust. Il poursuit : «Nous n’avons plus qu’une fenêtre avant la Coupe d’Afrique des Nations. Nous allons jouer l’une des trois meilleures équipes africaines lors d’un match amical. Nous jouons aux Seychelles, trois jours après avoir joué contre l’équipe. Il a été conclu. Il a été signé, scellé et livré. C’est une grosse équipe qui vient au Nigeria.» Le Sénégal, la Tunisie et le Maroc sont les trois meilleures équipes africaines dans le dernier classement de la Fifa, tandis que l’Egypte avec sept titres est l’équipe la plus titrée de l’histoire de la Can, suivie du Cameroun et du Ghana.

Avec pressafrik