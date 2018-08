L’ancien sélectionneur national du Sénégal, Amara Traoré, est invité à un match de gala prévu le 17 octobre prochain entre son ancien club, le Fc Gueugnon, et l’équipe du Variétés club de France, annonce le quotidien régional Le Journal de Saône-et-Loire. L’attaquant des Lions du Sénégal dans les années 90 et au début des années 2000 a joué dans plusieurs clubs français, dont le Fc Metz et le Sc Bastia. Amara Traoré a participé à la montée de Gueugnon dans l’élite française et a remporté avec ce club qui évoluait en Ligue 2 la Coupe de la Ligue contre le Paris-Saint-Germain en 2000.

Le match de gala de Gueugnon contre le Variétés club de France sera joué par d’anciennes stars du football français. Le Variétés club de France réunit des personnalités médiatiques et d’anciens joueurs de football. Selon Le Journal de Saône-et-Loire, 3 500 billets ont déjà été vendus pour le match du 17 octobre.

Amara : «Gueugnon fera toujours partie de moi»

Interrogé sur cette rencontre par le quotidien français, Amara Traoré a évoqué les souvenirs de son ancien club : «Gueugnon fera toujours partie de moi. C’est là-bas que j’ai connu mes plus grandes émotions en tant que joueur. Je suis toujours le club à travers les réseaux sociaux. Je suis également toujours en relation avec plein de gens», dit-il.

L’ancien attaquant sénégalais se souvient davantage de la montée de son club dans l’élite française en 1995 que de la victoire en Coupe de la Ligue en 2000. «La montée en Ligue 1, c’était l’aboutissement, le fruit de l’effort de toute une saison», a souligné l’ancien entraîneur de la Linguère de Saint-Louis et du Jaraaf de Dakar.

Amara Traoré, ancien coach de l’As Kaloum et du Horoya Ac, des clubs guinéens, a dit au journal français qu’il est surtout préoccupé par la gestion de Ndar académie foot (Naf). «En ce moment, je suis chez moi à Saint-Louis, où je m’accorde une année sabbatique pour m’occuper de l’académie de football que j’ai créée en 2015. J’avais des propositions pour retourner en Guinée comme entraîneur, au Burkina Faso ou encore en Angola. Je n’ai pas donné suite, car ma priorité, c’est cette académie», a-t-il affirmé. «Ce que je souhaite, c’est donner aux jeunes la possibilité de trouver une ouverture grâce au football», a expliqué l’ancien attaquant des «Forgerons», meilleur buteur de la Ligue 2 française en 2000, avec 17 buts.

Aps