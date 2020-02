A l’image de Bénin-Lesotho, la Caf doit procéder à un changement d’arbitres pour le match aller Sénégal-Guinée Bissau du 28 mars en éliminatoires de la Can 2021. Cette fois, l’instance continentale mentionne que les officiels tunisiens initialement désignés sont indisponibles. Du coup, ce sont des Gabonais qui vont diriger la partie. A savoir Eric Otogo et ses compatriotes Boris Ditsoga, Félix Abaa Eyaga et Pierre Atcho. Initialement, c’est Sadok Selmi, Mohamed Bakir, Jridi Faouzi et Mouhamed Baouli qui devaient tenir la rencontre.