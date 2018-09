L’équipe de France féminine s’est imposée dans la souffrance face au Sénégal (67-54) en match de préparation à la Coupe du monde (22-30 septembre, à Tenerife). Des trois adversaires qu’il leur restait à affronter dans cette préparation avant le début de la compétition, le Sénégal semblait largement plus abordable que le Canada ou les Etats-Unis. Et pourtant, les Bleues ont eu bien du mal à se défaire des Lionnes totalement décomplexées et sûres de leurs atouts. De fait, il a fallu attendre le dernier quart temps pour voir les Françaises mener au score. A la pause, elles accusaient cinq points de retard (32-37). A l’entame du dernier quart temps, il leur en manquait encore trois (45-48) pour faire jeu égal avec les Sénégalaises menées par une impeccable Astou Traoré (17 points, 3 rebonds, 2 interceptions). Au final, l’écart de 13 points est trompeur. En effet, les Sénégalaises ont connu un gros passage à vide physique en fin de match et les Françaises en ont profité pour finir bien plus fort.

Par contre, pour leur second match contre les Etats-Unis hier, les Lionnes ont eu du mal à suivre le rythme imposé par les Américaines (109-58). Côté sénégalais, Oumou Khairy Sarr a terminé le match avec 22 points et 4 rebonds.

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec newsbasket)