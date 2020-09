La Fédération sénégalaise de football informe dans un communiqué qu’elle «a retenu, après concertation avec le sélectionneur national, le principe de la tenue de matchs amicaux à l’occasion de la fenêtre Fifa d’octobre 2020.» Et cela, souligne ledit communiqué, «dans la perspective de la reprise des matchs éliminatoires de la Can 2021 en novembre 2020 après une année d’arrêt». Et la source de préciser que l’instance fédérale «a trouvé un accord avec les Fédérations sœurs du Maroc (Frmf) et de la Mauritanie (Ffrim)».

Le premier match contre le Maroc est prévu le vendredi 9 octobre 2020 à 19h à Rabat. Alors que second contre les Mourabitounes de Mauritanie aura lieu le mardi 13 octobre 2020, à 19h, à Thiès. Le communiqué de préciser que «compte tenu du contexte de la pandémie, ces matchs amicaux se tiendront dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités des pays concernés avec le recours au huis clos pour préserver les acteurs, officiels et supporters».