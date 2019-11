Reporté à cause des manifestations qui étaient prévues le 26 octobre dernier, les dirigeants du football espagnols ont eu beaucoup de mal avant de pouvoir choisir une date pour le clasico. Mais filialement, le jour du 18 décembre a été choisi.

Mais ce jour-là, les séparatistes catalans comptent organiser une nouvelle manifestation pour saboter ce match. «Le Tsunami democratic lance une journée de mobilisation le 18 décembre, invitant tous les citoyens à réserver cette date et à se rendre à Barcelone. En ce sens, une action a été déclenchée», ont déclaré les séparatistes à travers un communiqué.

Dembélé out 10 semaines

Un calvaire : l’attaquant français Ousmane Dembélé sera absent dix semaines et manquera le clasico prévu le 18 décembre à cause d’une «lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite», a annoncé le Fc Barcelone vendredi.

Sorti sur blessure lors du match de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (3-1), Ousmane Dembélé ne rejouera pas pendant près de trois mois. «Les examens ont confirmé que le joueur de l’équipe première, Ousmane Dembélé, avait une lésion musculaire au biceps fémoral de la cuisse droite. L’indisponibilité approximative est d’environ 10 semaines. Le joueur français a participé à huit matchs cette saison, quatre en Liga et quatre en Ligue des champions», peut-on lire dans le communiqué publié par le Barça