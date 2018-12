La ville de Mbacké va bientôt hériter d’un stade omnisports. Le ministre des Sports, Matar Ba, qui a effectué ce lundi une visite sur le site, a annoncé que la construction de cet important projet «cher au Président Macky Sall et béni par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké», sera entamé d’ici à mi-février.

«Ce stade de Mbacké est une urgence pour le Président Macky Sall, nonobstant le fait que c’est un souhait du khalife général des Mourides», a indiqué le ministre qui a pris à témoin Abdou Mbacké Ndao, le maire de la ville.

«Il est heureux de constater qu’ici il y a déjà de l’argent qui a été investi sur le site. Le stade aura une tribune de dernière génération, avec un gazon synthétique, en plus d’une salle omnisports et un plateau multifonctionnel. Le démarrage de ce chantier est l’un des plus urgents des infrastructures du ministère des Sports. Mbacké est une sur-priorité pour le ministre des Sports que je suis», dit-il. Et M. Ba d’ajouter : «Nous allons tout faire pour répondre aux sollicitations des sportifs de Mbacké. Les populations de ce terroir sont solidaires et complètement acquises à la cause de leur localité. Le Président Macky Sall place Mbacké et Touba parmi ses plus grandes priorités.»

