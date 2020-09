L’unité de Mbacké de la Brigade régionale pour la répression de trafic illicite des stupéfiants a procédé à l’arrestation de trois individus pour association de malfaiteurs et détention de chanvre indien. En effet, un communiqué de la police a indiqué que les présumés ont été arrêtés le vendredi 18 septembre dernier avec une quantité de 750 grammes de chanvre indien.

Selon la même source, les inculpés ont été interpellés aux quartiers de Santh Ya à Mbacké et Mbeubarel à Touba. Ce, suite à l’exploitation d’une information relative à un réseau de trafic de cannabis avec l’aide des chauffeurs de motos Jakarta. Ainsi, la drogue, la somme d’argent, des téléphones portables et une moto ont été consignés provisoirement et le procureur de la République a ouvert une enquête.