«Le khalife générale des Mourides viendra à Dakar le dimanche 22 septembre 2019 pour l’inauguration de la grande mosquée Massa­likoul Jinaan, prévue le 27 prochain. C’est pourquoi nous convions toute la presse, tous les habitants de Dakar et globalement toute la population du Sénégal à l’accueil de Serigne Moun­takha Bassirou Mbacké. Je voudrais, après cet appel, vous faire une genèse succincte du processus qui a abouti à cette importante œuvre où nous sommes aujourd’hui (hier) et qui est la première phase du complexe islamique que nous comptons mettre en place. L’Institut Cheikh Ahmadou Bamba qui sera composé d’un centre de recherches, des salles de conférence, des salles polyvalentes dans lesquelles seront dispensés des cours sur l’enseignement islamique, le soufisme, l’enseignement de Serigne Touba qui touche tous les domaines et qui doit être vulgarisé partout, entre autres. Et cet institut de recherches, coupler avec l’Univer­sité Cheikh Ahma­dou Bam­ba qui est en cours de construction à Touba avec un coût global de 37 milliards de francs Cfa, vont constituer une académie Cheikh Ahmadou Bamba qui sera sous le contrôle du khalife lui-même. Car le monde actuel a plus que jamais besoin des enseignements de Serigne Touba qui a écrit et apporté des solutions aux problèmes auxquels notre monde fait face. Ce projet a été initié par Serigne Saliou Mbacké, le dernier fils du fondateur de la confrérie mouride sur terre. Le premier site qui devait abriter la mosquée était au niveau du croisement de Niary Tally vers Bopp. Ce terrain, ne dépassant pas les 4 000 m², était insuffisant du fait de la grandeur du projet. Le président de la République d’alors, Abdoulaye Wade, voulait même faire une extension du site, mais il y avait des incommodités qui nous empêchaient d’y implanter la mosquée. C’est par la suite qu’il m’a dit de chercher un lieu et on avait trouvé l’actuel site qui a été validé par le khalife général des Mourides de l’époque, Serigne Bara Mbacké Falilou. C’est de là qu’a débuté le processus de mise en place du projet dont la première phase est cette mosquée qui sera inaugurée sous la présence de Macky Sall et Abdoulaye Wade qui n’ont ménagé aucun effort pour nous appuyer à réaliser ce bijou qui n’a rien à envier à ce qu’on voit à l’étranger. Nous les remercions et invitons toutes les familles religieuses et coutumières du pays et de l’extérieur. Il y a des activités religieuses et culturelles qui vont se dérouler jusqu’à l’inauguration. Ce sera une fête de famille.»