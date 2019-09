Mbaye Diagne a créé la sensation en rejoignant le Fc Bruges plutôt que le Rsc Anderlecht. Le Sénégalais a pris la parole en tant que Blauw & Zwart sur le site officiel du club … Dans une capsule vidéo, Mbaye Diagne s’est présenté au public brugeois, lui qu’on annonçait très proche de signer à Anderlecht. «Je me suis levé tôt pour faire les tests médicaux, ça a été très vite mais on y est arrivé», se réjouit le meilleur buteur de Turquie. «Bruges, c’est un grand club. Je vais pouvoir jouer la Ligue des Champions. C’était ma décision et je crois que j’ai fait le bon choix», affirme Diagne. «Krépin (Diatta) est un bon ami, il m’a dit qu’il y avait des gens bien ici, j’ai appris que le club n’avait pas encore perdu cette saison… Donc j’ai dit : ok, je viens», continue le joueur de 27 ans. «En Turquie, j’ai beaucoup marqué, 30 buts. J’espère montrer aux gens ce que je vaux. Ce sera un peu bizarre parce que je viens du Galatasaray et je vais directement jouer contre eux en Ligue des Champions, mais c’est le football, on accepte ça».