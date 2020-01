Avec son match nul arraché à Nice (0-0), le Stade Rennais n’a pas fait la meilleure opération comptable du week-end, notamment en raison des victoires de Montpellier et de Lyon. Toutefois, les Bretons enchaînent les bons résultats et restent accrochés à leur belle troisième place.

Après une qualification en Ligue Europa obtenue grâce à sa victoire en Coupe de France au mois de mai dernier, un an seulement après une première participation arrachée grâce à sa place dans les 6 premiers, le Stade Rennais compte bien faire une troisième année consécutive en Europe. Si le parcours en C3 a été raté cette année, avec une élimination dès la phase de poule, les hommes de Julien Stéphan sont bien décidés à viser le plus haut possible en Ligue 1 et rêver d’une place en Ligue des Champions. Très bien classé en championnat, le Stade Rennais devrait aussi accueillir un joueur supplémentaire d’ici la fin du mercato avec Steven N’Zonzi. En effet, le champion du monde Français, persona non grata du côté de Galatasaray, est attendu très prochainement du côté de la Bretagne pour s’engager, sous la forme d’un prêt, avec les Rouge-et-Noir. Il est censé apporter son expérience du très haut niveau mais surtout sa qualité de premier défenseur dans l’effectif jeune et prometteur des Rennais.

Troisième du championnat, avec 4 points d’avance sur Montpellier, son premier poursuivant, Rennes dispose d’un petit matelas agréable. Toutefois, le championnat de France est très serré entre la troisième et septième place puisque seulement six points séparent les deux équipes. Les Bretons nourrissent ainsi de grandes ambitions et peuvent compter sur un homme en forme depuis le début de saison : Mbaye Niang. En effet, l’attaquant sénégalais est en très grande réussite puisqu’il a inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive en 20 matchs cette saison. Orphelin d’Hatem Ben Arfa, qui lui distillait de bons ballons l’an dernier, l’ancien Caennais a toutefois répondu présent et justifié les 15 millions d’euros investis par Rennes cet été pour le conserver. Malgré les intérêts chinois et les grosses offres proposées à l’équipe d’Olivier Létang, Rennes a décidé de le garder pour se construire une équipe compétitive.

Désormais, Rennes va devoir gérer avec son rôle de lièvre. Contrairement aux années précédentes, les Bretons sont désormais l’équipe chassée par les cadors du championnat qui sont derrières au classement, comme Lille, dauphin du PSG l’an dernier, ou encore l’Olympique Lyonnais, qui revient bien ces dernières semaines. Il y aura, évidemment, des confrontations directes entre toutes ces équipes mais le Stade Rennais a son destin entre ses mains. En effet, si l’équipe de Stéphan évite les faux pas face à des adversaires plus faibles, ces derniers seront quasi assurés de disputer la Ligue des Champions. Ce qui représenterait un petit évènement du côté du Rozahon Park. Élément intéressant à souligner : le SRFC fait partie des favoris chez les bookmakers pour une place en Europe à l’issue de la saison. Reste maintenant à confirmer tous ces espoirs lors des prochaines journées de championnat.