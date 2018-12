Rentré hier dans l’après-midi d’un séminaire de Fiba-Monde qui s’est tenu en Côte d’Ivoire, le président de la Fédération sénégalaise de basketball a confié son intention d’accueillir l’Afro­basket 2019 ou 2021. Me Babacar Ndiaye a de nouveau fait part de son souhait d’organiser la prochaine édition de l’Afrobasket.

Interpellé sur la question ce samedi à l’occasion de la 14ème édition du gala de l’Anps, diffusée sur la 2Stv, Me Ndiaye a fait savoir qu’il travaillait actuellement là-dessus. «Je reviens juste de la Côte d’Ivoire où se tenait un séminaire de Fiba-monde et avec mon directeur de marketing, on a travaillé sur ça. C’était très intéressant le travail qu’on a eu à faire là-bas. Maintenant, on va étudier davantage le dossier, voir les cahiers de charges et espérer l’appui du ministre des Sports, Matar Ba parce que sans l’appui du gouvernent, on ne pourra pas abriter la compétition. Mais notre souhait, c’est d’organiser soit l’édition 2019 ou celle de 2021. Et nous allons tout faire pour que cela se réalise», a déclaré Me Babacar Ndiaye.

Avec les nouvelles infrastructures qui sont en train d’être mises en place pour le basket sénégalais, avec notamment le Dakar Arena, il faut dire que l’Etat n’aurait pas beaucoup de soucis à soutenir un tel dossier qui viendrait s’ajouter à l’essor du sport sénégalais, avec notamment l’organisation des Joj 2022 et celle des Caf awards entre autres.

