Après l’étape de Sibassor et de Keur Socé, dans le département de Kaolack, le président de la République, Macky Sall, s’est rendu dimanche 20 septembre dans le département de Nioro, à Firgui, plus précisément dans le village de Sathi Ibrahima Touré, dans la commune de Dabali, où il a visité le champ d’arachide de la Coopérative des producteurs de semences de Paoskoto (Copro­sem). Sa­tisfait par apport à ce qu’il a trouvé sur place, le chef de l’Etat a insisté sur l’intérêt pour les producteurs de se constituer en coopérative pour bénéficier du matériel agricole subventionné par l’Etat. Cela, afin de leur permettre de booster leurs productions en dépensant moins d’efforts.

Selon le président de la République, si on arrive à organiser tous les producteurs en coopérative, l’acquisition de matériel motorisé serait plus facile.

Par ailleurs, s’est-il réjoui de la contribution des membres des coopératives dans la constitution du capital semencier.

Composée de 527 producteurs dont 76 femmes et 451 hommes, la Coprosem intervient dans 3 communes, à savoir la commune de Paoskoto, celle de Dabali et de Darou Salam. Elle a été mise sur pieds pour faciliter le suivi de la production et l’encadrement des producteurs par les observateurs qui sont recrutés et formés sur les bonnes pratiques de semences. Le chef de l’Etat a constaté avec satisfaction, tous les efforts consentis par les producteurs du département de Nioro. Après cette étape de Nioro, le chef de l’Etat et sa délégation ont fait cap sur la région de Kaffrine.