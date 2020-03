Sadio Mané et Mohamed Salah sont vraiment décisifs pour les Reds de Liverpool. Ces deux joueurs sont phénoménaux et leurs prestations et impact le prouvent. Ils enchaînent les buts et les passes décisives match après match. D’ailleurs, ils figurent dans le top 5 des meilleurs buteurs étrangers du club. Si plusieurs grands joueurs ont arboré le maillot des Reds avant l’arrivée des deux, rapporte Afrique­sports visité par Senego, Mané et Salah rentrent de plus en plus dans l’histoire du club en effaçant des tablettes ces légendes. Depuis samedi, le Pharaon est devenu le meilleur buteur étranger de l’histoire du club. Il est actuellement à 70 buts et fait oublier du coup Luis Suarez et Fernando Torres. Sadio Mané, quant à lui, occupe la 4e place avec 59 buts. Il va devoir batailler pour dépasser l’Espagnol et l’uruguayen. Roberto Firmino ferme le top 5 avec à son actif 56 buts.