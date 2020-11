Le Pca du Conseil sénégalais des chargeurs (Cosec), Mama­dou Mbengue Guèye, a procédé hier à la remise d’un important lot de matériels scolaires à 250 élèves des écoles primaires et du moyen-secondaire de la commune de Mékhé, à l’occasion de la rentrée scolaire 2020-2021, prévue le 12 novembre prochain. Selon lui, la remise de ces kits comprenant tout le matériel nécessaire entre dans le cadre du Plan de résilience économique et sociale du gouvernement consistant à soutenir les personnes les plus vulnérables et les plus nécessiteuses afin de les soulager par rapport à l’achat de fournitures scolaires pour leurs enfants. «Nous sommes à quelques jours de la prochaine rentrée scolaire qui va se tenir dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du coronavirus, qui n’a épargné aucun pays du monde. Et les impacts socio-économiques de cette pandémie sont loin d’être négligeables et affectent pratiquement tous les secteurs d’activités. C’est pourquoi nous agissons aujourd’hui sur un secteur sensible, en l’occurrence l’éducation, à travers la mise à disposition de 250 kits scolaires, en faveur des enfants issus de familles vulnérables», explique le responsable apériste de Mékhé qui indique que «le développement durable ne peut s’acquérir sans une éducation de qualité qui est le pilier du développement territorial». C’est dans cette optique, dit-il, «que cette initiative est mise en branle pour accompagner et soulager les familles des enfants vulnérables, mais aussi et surtout contribuer à l’amélioration du quantum horaire à travers une reprise effective et très rapide des cours». Aussi, le Pca du Cosec Mamadou Mbengue Guèye a-t-il profité de la cérémonie pour «rendre un vibrant hommage» au Président Macky Sall. «Il a une fois encore prouvé toute la pertinence de ses politiques publiques, à travers la gestion du Covid-19 avec les mesures hardies et courageuses, prises dès le début de la pandémie», dit-il. Lesquelles mesures, dit-il, «ont permis de limiter les dégâts, jusqu’à des proportions suffisamment négligeables». Dans ce cadre, M. Guèye interpelle «toute la communauté pour jouer sa partition» pour la réussite de ce programme de relance économique «dont la pertinence ne fait l’ombre d’aucun doute».

Outre cet appel, le Pca du Cosec a tenu à rappeler son engagement à accompagner le système éducatif devant les parents d’élèves et les professionnels de l’éducation de la commune de Mékhé. Lequel engagement s’est traduit par la «mise à la disposition en 2018 de tous les élèves de la classe de troisième de la commune de Mékhé 3 000 nouveaux manuels intitulés Le scientifique de 3ème» pour, dit-il, promouvoir «la qualité des enseignements et apprentissages de manière générale et particulièrement dans les mathématiques, les sciences expérimentales (Svt et Sp) et la technologie». Pour simplement dire, «c’est cela notre credo et nous y resterons pour être au quotidien auprès des populations de Mékhé». Dans son speech, le responsable politique apériste Mamadou Mben­gue Guèye s’est interrogé sur les fonds de relance socio-économique post Covid-19 al­loués à la commune de Mékhé, di­ri­gée par le maire Maguette Wade.