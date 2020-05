Après une accalmie de plusieurs jours, la région de Thiès vient d’enregistrer son 3e décès communautaire. En effet, un homme âgé de 62 ans, habitant dans la commune de Mékhé, précisément au quartier Ndiop, a rendu l’âme au centre de santé de Mékhé. Le test post mortem effectué sur le corps de la victime est revenu positif au Coronavirus.

La commune de Ngaye Mékhé a enregistré samedi 23 mai 2020, son premier cas de coronavirus. Il s’agit, en effet, du 34ème décès lié au Covid-19, un homme âgé de 62 ans, habitant dans ladite commune, précisément au quartier Ndiop, qui a rendu l’âme au centre de santé de Mékhé. Et le test post mortem effectué sur le corps de la victime est revenu positif au Coro­na­virus. «Un cas inédit», selon le maire de la commune, Magatte Wade, qui explique : «La personne dont il s’agit, M. Ndiaye, est arrivée de Dakar et est décédée le même jour au quartier Ndiop. C’est en voulant se procurer un certificat de décès que le toubib a procédé à un prélèvement ayant conclu qu’il était atteint par le Covid-19.» L’édile de Mékhé de poursuivre pour révéler que la victime, «originaire du village de Ndombil dans la commune de Méouane, est mareyeur et souffrait de diabète chronique. Il s’était rendu à Dakar pour suivre un traitement et est revenu le 20 mai clandestinement dans un camion frigorifique».

Les ordonnances en la possession de la famille indiquent qu’il aurait contacté un médecin à Dakar pour un traitement de paludisme. Un cas qui, selon Magatte Wade, «en appelle à la discipline et à la vigilance des populations». Egalement relance-t-il, selon lui, le débat sur «la mise en quarantaine à domicile sans surveillance stricte». Non sans inviter «les populations à assurer la sécurité qui est la leur».

Pour l’heure le domicile de la victime a été désinfecté par le service d’hygiène et les services sanitaires ont pris toutes les dispositions, pour circonscrire la chaîne de transmission dans la capitale de l’artisanat sénégalais.

Ainsi, après une certaine accalmie de plusieurs jours, la région de Thiès, vient d’enregistrer son 3e décès communautaire. Et dans le bilan de ce 25 mai 2020 livré par le ministère de la Santé et de l’action sociale, la ville de Thiès est créditée d’un cas communautaire.