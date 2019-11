Les étudiants dans certaines universités qui ont émis des réserves sur la hausse considérable des effectifs programmée pour la prochaine rentrée académique sont avertis. Le ministère de l’Enseignement supérieur s’est voulu ferme sur la question. «Nous sommes intraitables là-dessus. Pas de dialogue possible», a noté samedi Pr Amadou Abdoul Sow, directeur général de l’Enseignement supérieur. «En tant qu’étudiants, ils peuvent demander de meilleures conditions de travail et nous disons d’accord, mais vouloir décider qu’on doit amener tant d’étudiants chez nous ne leur appartient pas», a sermonné Pr Sow, leur demandant de rester dans la ligne tracée par leurs devanciers. «Quand on les orientait dans les universités, ceux qu’ils avaient trouvés déjà sur place n’avaient pas agi de la sorte», a-t-il dit en relevant que les effectifs ont été calés suite à l’appréciation des enseignants, commissions pédagogiques et recteurs des différentes universités. D’après le tableau présenté par le ministère, outre l’Université Amadou Makhtar Mbow qui garde le même quota de 300 étudiants de l’année dernière, toutes les autres ont augmenté leur capacité avec pour certains un passage au double. Par exemple, l’Université Alioune Diop de Bambey qui passe de 1 290 à 3 000 pour cette année, Gaston Berger qui se retrouve à 5 000 contre 2 325 l’année dernière. L’Ucad, quant à elle, passe de 15 mille 900 à 24 mille étudiants pour cette année. Le directeur de l’Enseignement supérieur s’est exprimé lors d’un point de presse au ministère pour annoncer le processus d’admission des nouveaux bacheliers dans les universités publiques. «Dès ce soir (avant-hier), un mail et un sms seront envoyés à chaque bachelier pour l’informer de la filière et l’université d’admission. Le bachelier a alors une semaine pour valider en allant payer chez l’opérateur de son choix. S’il ne valide pas à la fin de la semaine, la place sera attribuée à un autre dans une seconde distribution», a-t-il fait savoir, relevant que les distributions de places vont se terminer le 15 décembre. Le montant à payer représentant les droits d’inscription est de 25 mille francs. 54 mille 415 bacheliers inscrits sur la plateforme Campusen font l’objet de ces distributions pour les huit universités publiques du pays.