Le défenseur central, Kalidou Koulibaly, intéresse toutes les plus grosses écuries d’Europe et l’Atlético Madrid étudierait la possibilité d’envoyer une offre au club de Naples.

Si Aurelio de Laurentiis s’est montré insistant lors des derniers mois concernant le prix élevé de Kalidou Koulibaly, cela n’empêche pas les grands clubs de s’intéresser au roc sénégalais.

En Europe, nul doute que Kalidou Koulibaly est l’un des défenseurs centraux les plus prisés. Du coup, l’international sénégalais est dans les petits papiers de toutes les grosses écuries européennes avec un dernier intérêt que vient de manifester l’Atlético Madrid.

Ainsi donc, le club de la capitale espagnole a approché Naples pour se renseigner sur le défenseur. Et si l’on en croit les informations de ‘Il Mattino’, l’Atlético et la direction colchonera pourraient proposer une offre à Naples dans les prochains jours. Une offre plus proche des exigences de la formation italienne.

Mais Carlo Ancelotti pourrait également représenter un danger pour l’équipe de Diego Simeone. En effet, à en croire le média transalpin, le technicien d’Everton serait toujours sur les traces de Kalidou Koulibaly. Cependant, l’ancien du Psg ne parviendrait toujours pas à s’aligner sur les demandes du président de Naples.

Comme l’a indiqué Tuttosport dernièrement, Naples aurait accepté de revoir à la baisse ses exigences pour le défenseur sénégalais. Dans un premier temps, les Azzurri auraient souhaité empocher une somme proche de 100M d’euros, avant de fixer leur prix à hauteur de 80M. Et d’après les indiscrétions de ce vendredi de Il Mattino, Gennaro Gattuso serait prêt à faire un nouveau geste fort pour faciliter la vente de son joueur.

Dwight Yorke pousse Koulibaly vers ManU

Mais du côté des Reds Devils, ça continue à bouger. Ancien de ManU, Dwight Yorke estime que le défenseur central sénégalais est le chaînon manquant de l’équipe du doyen Fergusson. «Sans aucun doute, je pense qu’il est celui que tout le monde recherche…Alors s’il en est un que tout le monde recherche, pourquoi United ne devrait-il pas s’intéresser à lui ?», a déclaré l’ancien joueur de Manchester.

«Je pense que Koulibaly est le candidat parfait pour composer la charnière avec Maguire, ce serait génial de l’avoir là-bas et on aura alors une très bonne équipe. Tout le monde aura peur de nous… Si j’étais Ole ou dans la position de Ole (Gunnar Solskjaer), je serais persuadé de l’avoir parce que je sais à quel point il est important d’avoir un autre demi-centre de sa qualité aux côtés de Maguire», a conclu Dwight Yorke.

Kalidou Koulibaly pourrait donc affoler le prochain mercato estival. Très performant sous les couleurs du Napoli depuis maintenant six ans, l’international sénégalais pourrait quitter la Serie A avant la fin du mois d’août prochain. Avec comme éventuelle destination l’Espagne à défaut de la Premier League. Wait and see…