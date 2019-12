Arsenal aurait pris contact avec Napoli dans le but de signer le défenseur central Kalidou Koulibaly. Les Gunners ont été médiocres à l’arrière cette saison, et le nouveau manager Mikel Arteta est sous pression pour renforcer son back-four en janvier. Koulibaly était auparavant sur le radar de Manchester United, avant que les Red Devils ne versent l’argent pour signer Harry Maguire de Leicester City, et est évalué à 55 millions de livres sterling. Arsenal n’a pas les fonds pour rivaliser avec le reste du «big six», et Arteta a été averti par les chefs de club qu’il n’aurait pas de fonds importants pour signer de nouvelles recrues le mois prochain. Mais Naples est désireux de recruter le défenseur d’Arsenal, Sead Kolasinac, et le club du nord de Londres espère qu’il pourra être utilisé comme maçon pour décrocher le défenseur central. L’animateur Ian McGarry a déclaré sur le podcast de la fenêtre de transfert de Reach Plc : «J’ai entendu, bien que je ne puisse pas confirmer, qu’Arsenal a également pris contact avec Napoli par le biais d’un tiers concernant Koulibaly.» Avant d’ajouter : «Cela vient du fait que Mikel Arteta souhaitait renforcer sa défense», mais aussi «qu’ils ont un certain intérêt pour Sead Kolasinac. Vous pouvez donc voir la possibilité que Kolasinac soit offert à Napoli en échange partiel plus en espèces, bien que Di Laurentiis préfère de l’argent pour Koulibaly parce qu’il veut renforcer son équipe dans le tableau de Serie A».

Avec News.fr