Depuis le samedi 1 juin, les Reds de Liverpool sont sur le toit de l’Europe après avoir remporté pour la 6e fois de leur histoire, la Ligue des Cham­pions. La Coupe aux «grandes oreilles» vient ainsi ponctuer la formidable saison des joueurs de la Mersey.

La machine Liverpool a tourné à plein régime durant toute cette saison. En championnat, les Reds ont tenu la dragée haute à l’impressionnante équipe de Manchester City qui a remporté la Premier League avec 1 petit point d’avance sur Liverpool. Le succès en Ligue des Champions est plus que mérité pour les coéquipiers de Sadio Mané qui ont réalisé une formidable campagne européenne avec notamment cette demi-finale retour contre le Fc Barcelone qui est entrée dans les annales du football.

Cette saison, Liverpool ce fut aussi un collectif bien huilé, avec une très bonne profondeur de banc. On pense notamment à des joueurs comme Xerdan Shaquiri ou Divock Origi, le héros improbable de cette édition de la Champions League.

La défense de Liverpool a écœuré de nombreux adversaires tout le long du tournoi. Le Néerlandais Virgil Van Djik est actuellement au sommet de son art et est sans aucun doute, le meilleur central du monde en ce moment. A ses côtés, le Camerounais Joël Matip et le croate Dejan Lovren se sont métamorphosés et sont devenus beaucoup plus performants.

Deux monstres qui ne vont rien laisser passer

Mais, selon Robbie Fowler, la légende de Liverpool, Jürgen Klopp est en train de mettre la pression sur ses dirigeants afin qu’ils arrachent à Naples, le défenseur international sénégalais, Kalidou Koulibaly. Dans les colonnes du journal anglais The Telegraph, le mythique attaquant des Reds a affirmé que Klopp veut former une équipe de choc qui va détrôner Manchester City la saison prochaine et il se trouve que Kalidou Koulibaly est l’une des principales cibles du technicien allemand.

«Klopp est persuadé que Kalidou est le complément idéal

de Van Djik»

«Jürgen veut absolument Kalidou Koulibaly pour l’associer au boss (Virgil Van Djik). Il est persuadé que Kalidou est le complément idéal de Van Djik. Mon Dieu, imaginez une association entre Kalidou Koulibaly et Virgil, les deux meilleurs centraux du monde qui pourraient former la meilleure paire de défense de l’histoire du foot», indique Fowler dans les colonnes du quotidien britannique. Une association entre Kalidou Koulibaly et Virgil Van Djik ? On en rêve déjà, le mur de Liverpool qui, s’il est constitué, pourrait devenir infranchissable.

