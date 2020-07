D’après la presse britannique, City serait prêt à proposer une offre de 83M d’euros pour que le Sénégalais, Kalidou Koulibaly, épaule Laporte au sein de la charnière centrale des Citizens la saison prochaine.

Kalidou Koulibaly (29 ans) dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Et bien que Aurelio de Laurentiis, président du Napoli, ne semble pas vouloir brader le défenseur central du club italien, une vente serait escomptée dans les bureaux napolitains. Entre 70 et 90 millions d’euros, voici le prix réclamé par Naples.

Selon Sky Sports, Manchester City, qui vient d’être relaxé par le Tribunal arbitral du sport concernant la suspension de l’Uefa pour les deux prochaines campagnes européennes, prévoirait de ne pas lésiner sur les moyens cet été pour le recrutement d’un défenseur central. Si le Napoli parvenait à recruter Victor Osimhen, la porte serait plus que jamais ouverte pour un transfert de Kalidou Koulibaly que Pep rêve d’associer à Laporte dans l’axe central.

C’est ainsi que le Psg et Manchester City se livreraient une rude bataille pour rafler la mise dans ce dossier. Et d’après le quotidien britannique, City serait prêt à proposer une offre de 83 millions d’euros pour le Sénégalais.

Et le contexte actuel de la pandémie pourrait être favorable à City surtout après l’annonce hier de la baisse du prix du Sénégalais. En effet, selon The Mirror, le club italien, qui avait évalué Koulibaly à 80 millions d’euros, a décidé de baisser le prix. Quiconque voudrait le recruter devra payer la somme de 65 millions de livres sterling soit 71 millions d’euros. Avec l’annonce d’une offre de 83M d’euros, Guardiola, qui compte bien mettre le paquet sur les transferts, tient le bon bout.

David Alaba aussi ciblé

Le média britannique informe qu’un autre défenseur figure sur la shortlist de l’Espagnol : David Alaba. Estimé à 65M d’euros sur le marché des transferts, le latéral du Bayern serait la deuxième option. Un joueur que Guardiola connaît très bien pour l’avoir entraîné.

«Manchester City doit investir.» Si le club anglais veut à nouveau concourir pour les prix (Premier League-Ldc), il devra jouer dur sur le marché des transferts, selon l’entraîneur espagnol. Le ton est donné pour le club anglais qui garde toujours son potentiel de marquer mais a souvent montré au cours de la saison des lacunes dans la défense.