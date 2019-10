Le Fc Barcelone a lancé un casting pour se trouver un nouveau n° 9 à l’occasion des prochains mercatos. Plusieurs noms figurent déjà sur les tablettes blaugranas, à commencer par celui du Lillois Victor Osimhen, sensation de ce début de saison en Ligue 1.

Luis Suarez (32 ans) l’a déjà dit et répété. Pour lui, le Fc Barcelone doit recruter un n° 9 supplémentaire. El Pistolero, qui aura 33 ans en janvier 2020, n’a pour l’heure pas encore été entendu, mais son message est passé auprès de la direction sportive azulgrana. Ainsi, As nous apprend que les pensionnaires du Camp Nou ont initié un vaste tour d’horizon du marché à ce poste. Et à en croire le quotidien sportif espagnol, plusieurs noms figurent déjà en bonne position sur les petits papiers catalans.

L’un d’eux est d’ailleurs bien connu de la Ligue 1. Il s’agit de Victor Osimhen (20 ans). Le Nigérian, présenté comme l’une des grandes sensations de la saison, n’est pas passé inaperçu aux yeux des recruteurs barcelonais. Il faut dire que son début d’exercice canon avec le Losc (8 réalisations en 11 apparitions toutes compétitions confondues) confir­me le talent affiché la saison passée en Belgique avec Charleroi (19 buts toutes compétitions confondues) et lors du Mondial U17 en 2015 (meilleur buteur avec 10 pions au compteur).

Lautaro Martinez (Inter Milan) aussi dans le viseur

Lille ne s’étonnera pas de cet intérêt des doubles champions d’Espagne en titre. Il y a quelques jours seulement, au micro de Sky Sports, Luis Campos, le conseiller sportif du président Gérard Lopez, a anticipé son départ en fin d’exercice. «Si tout se passe normalement, à la fin de la saison, il y aura un gros transfert pour lui, parce qu’il est comme un chat. Vous savez, si vous avez un chat, donnez-lui un ballon. Il est incroyable. Dans les 20 derniers mètres, il attaque tous les ballons. Tous les ballons. Comme un chat», expliquait le Lusitanien.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Dogues, le Super Eagle (4 sélections, 1 but), arrivé cet été pour près de 15 M d’euros, n’est toutefois pas le seul jeune attaquant à avoir interpellé la cellule de recrutement du Barça. As cite également Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan), Donyall Malen (20 ans, Psv Eindhoven) ou encore Rafael Leão (20 ans, Ac Milan).

Qu’il opte pour Victor Osimhen ou un autre de ces noms, une chose est sûre : le Barça a bon goût !

Footmercato