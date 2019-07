Real : Asensio ne partira de Liverpool que si Mané entre dans l’opération

Même s’il devrait rester au Real Madrid selon toute vraisemblance, Marco Asensio pourrait quitter le club uniquement si Liverpool, qui est intéressé, inclut Sadio Mané dans l’opération.

En effet, face à l’intérêt de Liverpool, les dirigeants Merengues auraient fait savoir aux Reds, selon Sunday Express, qu’ils ne laisseraient partir Asensio si et seulement si l’attaquant sénégalais entre dans l’opération, un des joueurs qui plaît le plus à Zidane sur le marché des transferts, et pour qui le Français pourrait sacrifier un de ses joueurs. Le montant de l’opération est encore flou, mais il semble improbable que Liverpool continue les négociations avec le club madrilène face à la demande très optimiste des Merengues. En effet, Sadio Mané est tout simplement indispensable à Liverpool. Même si Asensio plaît particulièrement à Jürgen Klopp, il ne compte évidemment pas se séparer d’un de ses trois attaquants pour attirer l’Espagnol à Anfield.

Arsenal s’attaque à Keïta Baldé

La presse britannique dévoile ce samedi qu’Arsenal fait partie des clubs intéressés par le Monégasque Keïta Baldé, sur qui Leonardo Jardim ne compte pas. Prêté à l’Inter, l’international sénégalais n’a pas forcément réussi à se relancer, se contentant principalement d’un rôle de joker offensif. Il faut dire que les pépins physiques à répétition ne l’ont pas vraiment aidé.

Keïta Baldé, de retour à Monaco, va donc devoir se trouver un nouveau point de chute cet été. Heureusement pour lui, plusieurs clubs sont intéressés comme l’explique Sky Sports. Arsenal, qui cherche un ailier au profil déséquilibrant, fait ainsi partie de ces clubs qui pistent celui qui a fait ses classes au Fc Barcelone. Des émissaires gunners l’ont supervisé contre la Tanzanie (2-0) où il avait d’ailleurs réussi à marquer. Le média anglais explique qu’un montant entre 28 et 31 millions d’euros sera suffisant pour convaincre Monaco.

Mbaye Diagne d’accord avec Al Nasr

Selon plusieurs médias turcs visités par Wiwsport, Mbaye Diagne aurait trouvé un accord avec Al Nasr pour un salaire annuel de 5 millions d’euros, si son transfert se faisait. Mais, Galatasaray réclamerait 15 millions d’euros pour céder l’attaquant sénégalais. Les négociations entre les deux clubs se poursuivent.

Rennes a fait une offre pour Edouard Mendy

Depuis l’arrivée à Reims du Serbe Predrag Rajkovic (23 ans), l’avenir d’Edouard Mendy (27 ans) s’inscrit en pointillés. Présentement à la Can avec le Sénégal, Edouard Mendy, qui a prolongé son contrat en début d’année jusqu’en 2022, pourrait entreprendre à quitter le Stade de Reims après trois saisons passées au club. En recrutant Rajkovic, le Stade de Reims a déjà anticipé son transfert. Ce que les dirigeants rémois ont confirmé la semaine dernière, tout en précisant que de mystérieux accords avaient été passés en interne au cas où Mendy venait à rester, a appris Wiwsport via Goal. D’abord courtisé par l’Olympique de Marseille, son ancien club, Edouard Mendy pourrait alors remplacer son compatriote, Abdoulaye Diallo, qui a signé à Genclerbirligi SK en Turquie pour deux ans, si les deux clubs arrivaient à trouver un accord.