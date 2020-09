Annoncé longtemps à Marseille, Mbaye Niang souhaiterait finalement retourner en Premier League et plus précisément à West Bromwich Albion. L’attaquant devrait quitter Rennes d’ici le 5 octobre et a déjà choisi sa prochaine destination. Ce n’est plus le grand amour entre Mbaye Niang et son club, et le Sénégalais est bien décidé à rejoindre West Bromwich Albion. Lié au club breton jusqu’en juin 2023, Mbaye Niang souhaiterait être prêté, selon les informations du quotidien anglais The Sun.

Edouard Mendy : visite médicale à Berlin

Un accord a été trouvé à hauteur de 24 millions d’euros, plus 6 de bonus, pour le transfert de Edouard Mendy vers Chelsea, informe Sky Sports. Le joueur sénégalais va passer sa visite médicale à Berlin suite aux restrictions liées au Covid-19 imposées par le Royaume-Uni. Sky Sports fait savoir que le club anglais va officialiser l’arrivée du gardien de but de 28 ans dans les prochaines 24 heures. L’inter­national sénégalais doit parapher un contrat de cinq années. Chez les Blues, Edouard Mendy entrera en concurrence avec l’Espagnol Kepa Arrizabalaga.

Koulibaly : le Psg revient à la charge avec une offre de plus de 80M d’euros

Le Psg est toujours sur la piste de Koulibaly. Une nouvelle offre serait faite et elle est plus élevée que celle des Citizens. Les négociations ayant bien progressé, le transfert pourrait avoisiner les 78 millions d’euros, rapporte Canal-supporters. En effet, The Tele­graph informe que la direction parisienne est convaincue de décrocher le défenseur sénégalais tant convoité. Le média anglais parle de 75 millions de livres sterling soit plus de 81 millions d’euros.

Le défenseur sénégalais estimé à plus de 70 millions d’euros, les Citizens se seraient retirés du dossier, jugeant cette piste bien trop onéreuse. Après le départ de Thiago Silva à Chelsea, le Psg cherche toujours son remplaçant.

Sampdoria : Visite médicale de Keïta Baldé pour bientôt

La négociation pour amener Keïta Baldé à la Sampdoria est maintenant dans la ligne droite. Cela a été confirmé directement par le président de la Sampdoria, Massimo Ferrero, qui s’est entretenu avec Sky Sport, à l’issue d’une réunion à laquelle ont également participé le directeur sportif Carlo Osti et l’agent Federico Pastorello. Selon le média italien Gianlucadimarzio visité par wiwsport, Ferrero n’a plus de doutes. «Je considère Keïta Balde comme un joueur de la Sampdoria, il aura des examens médicaux dans les prochains jours», a-t-il informé. Une nouvelle page s’ouvre dans la carrière du Sénégalais de 25 ans après une récente saison pas reluisante avec Monaco.