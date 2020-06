Qui entre Virgil Van Dijk et Harry Maguire va avoir le privilège de jouer aux côtés de l’un des meilleurs défenseurs du monde ? Qui entre Liverpool et Manchester United va réussir à décrocher cette paire centrale de rêve ? Au rythme où fusent les infos, difficile pour le moment de répondre à ces questions concernant Kalidou Koulibaly qui, il est vrai, n’est pas du tout aidé par le président de Naples qui joue la surenchère à la moindre offre.

Les prétendants de Koulibaly sont légion en Angleterre. Mais ces derniers temps, la tendance balance en faveur de Manchester United et de Liverpool. Quel serait le choix idéal pour le défenseur de Naples entre les deux clubs anglais ? La réponse tarde et s’explique par la manière et le rythme dont fusent les infos ou rumeurs.

Après avoir dépensé une fortune pour s’attacher les services de l’international anglais Harry Maguire, Manchester United serait tenté de casser sa tirelire pour attirer le Sénégalais Kalidou Koulibaly, assure Marca, confirmant une information de la Gazzetta dello Sport.

Mais les négociations pour un tel transfert s’annoncent serrées avec le président de Naples, Aurelio de Laurentiis. Le dirigeant attendrait entre 85 et 90 millions d’euros pour laisser filer l’international sénégalais.

Manchester United est donc redevenu le favori pour arracher le transfert de Koulibaly. Les Red Devils le convoitent depuis plusieurs années mais avaient vu ces derniers mois la concurrence faire rage. D’ailleurs le Psg a finalement décidé de s’orienter vers des pistes moins onéreuses. Aurelio De Laurentiis, le président du Napoli, ayant même refusé des offres de 100 millions d’euros avant la crise liée au Covid-19.

Franck Lebœuf vote la paire Koulibaly-Van Dijk

Manchester United espère maintenant un prix réduit autour de 60-70 millions d’euros pour recruter le Sénégalais que Ole-Gunnar Solkjaer rêve d’associer en défense centrale à Harry Maguire.

Liverpool aussi ne veut pas lâcher le morceau. D’ailleurs Klopp est allé plus loin en parlant au téléphone avec «KK26». A l’image des dirigeants des Reds Devils, Le technicien allemand rêve du duo Van Dijk-Koulibaly.

Interrogé sur ce sujet lors d’un entretien avec ESPN, Franck Lebœuf a été clair. Il va falloir que le roc défensif rejoigne Liverpool pour former une paire défensive de très haut niveau avec Virgil Van Dijk.

«Virgil Van Dijk serait le partenaire parfait pour Koulibaly, s’il décidait de signer pour les Reds», a-t-il fait savoir. «Je ne lui demanderais jamais d’aller à Manchester United pour de nombreuses raisons, parce que je veux qu’il gagne des trucs et je pense que United n’est plus le club qu’il était et n’est pas prêt à gagner des trucs», a-t-il conclu.

Liverpool va blinder Van Dijk et Alisson

D’ailleurs restons avec le colosse néerlandais qui devrait prolonger avec les Reds, lui et le portier Alisson.

En effet, Liverpool va blinder ses deux cadres. Alisson Becker et Virgil Van Dijk n’ont plus signé de contrat depuis leurs arrivées à Anfield. Du coup, la direction des Reds prévoirait évidemment de leur offrir une belle revalorisation salariale et un contrat de longue durée, selon le Daily Mail. Une manière de sécuriser l’avenir à long terme de deux de leurs meilleurs joueurs. Leurs bails respectifs expirent en 2023 pour Van Dijk et 2024 pour Alisson.