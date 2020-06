L’attaquant sénégalais Habib Diallo pourrait changer de club dès l’ouverture du marché européen des transferts, a confié à l’Aps son agent, Thierno Seydi. «Déjà en janvier dernier, il y avait une offre en provenance de Tottenham», a rappelé l’agent de joueurs basé en France. Mais sous la pression de son entraîneur, l’attaquant sénégalais est resté avec à la clé 12 buts marqués. «Maintenant, il a reçu un bon de sortie. Et dès l’ouverture des marchés européens, ça devrait se décanter», a estimé Thierno Seydi qui a géré la carrière de Didier Drogba, ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire.

Dans une récente édition, le journal français Foot a cité Crystal Palace et Leicester parmi les clubs qui souhaitent recruter l’attaquant sénégalais de Fc Metz. Le Fc Metz a offert un contrat de quatre ans à l’ancien attaquant de Génération Foot, prêté la saison dernière à Pau Fc, promu en Ligue 2. Le marché français des transferts a été ouvert lundi dernier, mais ce n’est pas encore le cas des quatre autres grands championnats européens, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie qui, après plusieurs mois d’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, ont commencé à revenir sur les terrains.