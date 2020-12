Avec des prestations en dents de scie, le départ de l’international sénégalais Idrissa Gana Guèye du Paris Saint-Germain risque de se faire en janvier. De son côté, le joueur est bien décidé à s’accrocher et à s’imposer.

Arrivé au Psg l’été dernier, Idrissa Gana Guèye pourrait quitter la capitale française en janvier. L’international sénégalais serait sur la liste des départs au mercato hivernal.

Selon les informations de Le Parisien, un média proche du club, Gana Guèye fait partie des joueurs qui devraient quitter le Psg dans quelques mois. Au même titre que Leandro Pare­des et Julian Draxler. Très loin des 60 M d’euros de vente encaissés par saison, le Paris Saint-Germain est contraint de vendre durant le mercato hi­ver­nal.

Bien qu’il soit toujours apprécié par Thomas Tuchel, Idrissa Gana Guèye n’aurait pas donné entière satisfaction à ses dirigeants. Selon certains médias français, Leonardo, le directeur sportif du club, serait à la manœuvre pour boucler la vente de l’ancien joueur d’Everton. Ces derniers pourraient le laisser partir en cas de belles offres lors du prochain mercato hivernal. Vu qu’il a la cote sur le marché anglais. Recruté pour 30 millions d’euros, l’international sénégalais intéresse plusieurs clubs anglais dont Manchester United. Un retour du côté d’Everton n’est également pas à écarter. Même si l’ancien pensionnaire de Diambars continue toujours d’écarter toute idée de départ. D’après Le Parisien, Idrissa Gana Guèye n’a aucune envie de partir et compte s’accrocher et s’imposer comme à ses débuts.

Venu comme un renfort dans l’entrejeu, l’international sénégalais avait connu une longue période à alterner le moins et le bon. Ce qui serait à l’origine de cette décision prise par la direction. Même si lors de ces derniers matchs il a un peu retrouvé sa belle forme.

Il faut dire que le début de saison de l’international sénégalais a été très compliqué. Idy Guèye a eu du mal à enchaîner de bons matchs avec le club de la capitale. «Il n’a plus la confiance dans son jeu. Certainement à cause de la pression», disait en août dernier son entraîneur. Un coach qui a souvent été là pour le soutenir. Et cela, malgré les mauvaises performances du Séné­galais qui n’a pas été épargné par les blessures depuis le début de la saison.

Seulement, face à la pression de la direction du club, le départ de Idrissa Gana Guèye, voire des deux hommes, pourrait être acté dès le début de l’année 2021.

«On verra si je serai au PSG en janvier»

Après la victoire (4-0) du Paris Saint-Germain, ce mercredi, face au Racing Club Stras­bourg dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, Idrissa Guèye, buteur, n’a pas échappé à la question qui entoure son fu­tur au Parc des Princes. Devant les micros de Canal+, il laisse entrevoir son avenir dans le flou. «Encore à Paris en janvier ? On verra…», a-t-il répondu.

wdiallo@lequotidien.sn

(Avec Afriquesports)