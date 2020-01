Selon les informations du site 20Minutes, visité par Wiw­sport, Issa Cissokho (34 ans), sans club depuis cet été, vient d’officialiser au moins jusqu’à la fin de la saison un contrat avec le club de National de Cholet.

Depuis la fin de son expérience d’une année au Maccabi Petah-Tikva en Israël en mai, l’ancien latéral droit de Nantes, Angers ou Amiens s’entretenait physiquement dans une salle de sport et de cross training de La Chapelle-sur-Erdre pour trouver un nouveau défi. Ces dernières semaines, il avait commenté des matchs du Fc Nantes en tant que consultant pour la radio France Bleu Loire Océan. Croisé à plusieurs reprises, il répétait à l’envi sa volonté de poursuivre sa carrière de footballeur, et pourquoi pas dans un monde professionnel qui lui avait tendu les bras en 2011 au Fc Nantes… lorsqu’il était âgé de 26 ans.

La semaine dernière, le club de Cholet, 11e de National et entraîné par Stéphane Rossi, a testé le joueur sur le plan physique. Un essai concluant. Issa Cissokho, ex-international sénégalais apprécié partout où il passe pour son état d’esprit irréprochable et sa bonhomie, a signé son contrat avec la direction du club de Cholet, le douzième club de sa carrière.