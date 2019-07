Valence vient de recruter Maxi Gomez mais n’en a pas encore assez et serait intéressé par l’international sénégalais, Keïta Baldé, qui appartient encore à l’As Monaco pour le moment.

L’attaquant de Monaco a passé toute une saison sous les couleurs de l’Inter Milan et a joué un total de 29 rencontres, sans jamais vraiment réussir à trouver sa place sous les couleurs de l’équipe italienne. Il est donc de retour à Monaco cet été, mais pourrait ne pas y rester longtemps. Selon les informations de ‘TMW’, visité par 13foot­ball.com, la Fiorentina et surtout Valence seraient les deux clubs intéressés par le finaliste de la Can 2019. Le club de Mestalla continue de chercher des joueurs et la rapidité de Keïta Baldé a retenu l’attention du club.

En revanche, son prix ne sera pas n’importe lequel, alors que l’option d’achat dont disposait l’Inter Milan dans le contrat de prêt du joueur était d’un montant de 34 millions d’euros.