Relégué en Ligue 2 avec Amiens, Moussa Konaté intéresse d’autres clubs. L’attaquant sénégalais est notamment con­voité du côté de la Turquie. A en croire Kanal42haber, Kon­yaspor souhaite recruter deux attaquants pour renforcer son secteur offensif et a coché le nom de Konaté. Le profil de l’avant-centre sénégalais plaît beaucoup à l’entraîneur du club, Bülent Korkmaz.

Restons en Turquie pour noter que Moussa Wagué a été proposé au Besiktas ! L’arrière droit de 21 ans du Barça cherche toujours un club où il pourra gagner du temps de jeu. Son dossier est actuellement étudié par le club turc.

Son nom est encore coché par un club de la Super Lig. Après Fenerbahçe qui n’a pas réussi à avoir en prêt la paire Todibo-Wagué, l’ancien de joueur de Kas Eupen peut toujours espérer évoluer dans l’élite turque, selon les médias turcs visités par Wiwsport.com. Les «Aigles noirs» sont actuellement dans le projet de renforcer l’équipe qui va disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

Un autre Sénégalais veut rester dans le championnat turc : il s’agit de Badou Ndiaye. Son prêt terminé avec Trabzonspor, Pape Alioune Ndiaye ne souhaiterait pas retourner en Championship. Stoke City l’a mis sur la liste des départs et le Lion semble trouver son prochain club. Poursuivant sa recherche de milieu de terrain, Galatasaray a conclu un accord avec son ancien joueur. Selon les médias turcs visités par Wiwsport.com, les «Jaunes-Rouges» seraient parvenus à un accord avec Badou Ndiaye qui jouait auparavant dans l’équipe en prêt. Il est précisé que si un accord est trouvé avec Stoke City pour le transfert approuvé par l’entraîneur Fatih Terim, le milieu de terrain sénégalais sera encore en prêt pour un an.

Ajansspor informe que Galatasaray négocie pour baisser le salaire et le prix d’emprunt de Badou Ndiaye, qui a accepté les conditions et procédé à une réduction significative de son salaire, à un total de 2 à 2,5 millions d’euros. Le joueur de 29 ans, qui a joué pour Aslan pendant deux saisons, a disputé 50 matchs officiels et marqué 4 buts avec 9 passes décisives. Notons que le championnat turc démarre le 13 septembre prochain.