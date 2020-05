C’est la révélation de ce dossier. Kalidou Koulibaly était bel et bien la priorité du Psg pour remplacer Thiago Silva en fin de contrat. Et pour attirer l’international sénégalais, le club francilien n’aurait pas lésiné sur les moyens. Des mois après, l’on voit un peu plus clair dans ce dossier. Selon les informations de Soccer Link, le Psg aurait proposé un contrat en or pour s’attacher les services du défenseur de Naples. Le club de la capitale aurait été prêt à dégainer une offre comportant un salaire annuel de 12 millions d’euros. La même source a fait savoir que Koulibaly n’aurait pas accepté. Il ne serait pas trop emballé par cette proposition. Depuis quelques semaines, la piste Kalidou Koulibaly au Psg se refroidit. A en croire les médias anglais, le défenseur de 28 ans aurait comme priorité la Premier League. Peut-être la raison de son refus. Avec l’échec du dossier Koulibaly, Leonardo, directeur sportif du Psg, aurait décidé de passer par la voie la plus courte. Ce qui n’est autre que prolonger le contrat de son capitaine Thiago Silva.