Eric Abidal, secrétaire technique du Fc Barcelone, a déjà pris connaissance du marché des transferts. En principe, ce sera pour l’été prochain. Les responsables du club l’ont déjà expliqué, étant donné que pour le mois de janvier, aucun budget n’a été prévu pour le recrutement.

Le secrétaire technique était dans la loge Vip du Stadio Via del Mare, à Lecce, où Naples a écrasé l’équipe locale (1-4). Fernando Llorente a marqué deux buts. Abidal a pu prendre note sur la performance du milieu de terrain espagnol Fabián Ruiz. D’ailleurs, Miguel Rico a expliqué, dans les colonnes de Mundo Deportivo, que le club ferait le suivi dudit joueur tout au long de la saison.

En plus de l’ancien joueur du Betis, qui a marqué un beau but, le secrétaire technique du Fc Barcelone a également pu superviser le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. En effet, le Fc Barcelone a déjà pointé le joueur dans son agenda de recrutement. Carlo Ancelotti , l’entraîneur de Naples, a été interrogé par rapport à la visite du secrétaire technique du Fc Barcelone. «J’ai salué Abidal quand je l’ai vu, mais Fabian et Koulibaly sont très bien ici», a-t-il plaisanté.