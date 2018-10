Un latéral gauche. Voilà l’une des priorités du Fc Barcelone cet hiver. Les Blaugranas entendent trouver une doublure à Jordi Alba. Si l’Espagnol est très performant en ce début de saison, les Catalans ne souhaitent pas trop l’user physiquement. Et comme Juan Miranda, candidat désigné à sa succession, est encore jugé trop tendre, les pensionnaires du Camp Nou entendent trouver une solution temporaire. Et c’est en Ligue 1 qu’ils auraient trouvé chaussure à leur pied. Selon les informations de Mundo Deportivo, Ferland Mendy (23 ans) est le joueur qui plaît le plus à ce poste sur le marché. La piste menant au défenseur de l’Olympique Lyonnais (34 apparitions en Ligue 1, 1 but), encore supervisé dimanche contre le Paris SG (5-0, 9e journée de L1), prend toujours plus de poids en interne, Eric Abidal, ex-Gone devenu secrétaire technique des champions d’Espagne cet été, étant un admirateur des qualités de l’ancien Havrais.

Candidat n° 1

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que son nom est associé à un départ en Catalogne. Le Barça pourrait même tenter de passer à l’action dès janvier. Les bonnes relations avec l’OL et son président Jean-Michel Aulas, depuis le transfert de Samuel Umtiti à l’été 2016, sont évoquées comme un argument même si on craint, côté espagnol, que les exigences rhodaniennes soient élevées. Le contrat du Meulan-en-Yvelines courant en effet jusqu’en juin 2023, l’OL ne le laissera pas partir pour une bouchée de pain. Toujours est-il que, devant Filipe Luis (Atlético Madrid), Alberto Moreno (Liverpool), José Gaya (Fc Valence) voire même Juan Bernat (Paris Sg), le jeune Tricolore est pour l’instant le favori désigné du Fc Barcelone pour devenir la doublure de Jordi Alba. Voire mieux… MD s’étonne en effet que le natif de L’Hospitalet n’ait toujours pas prolongé son bail -qui court jusqu’en juin 2020- avec Barcelone. Dossier à suivre.

Footmercato