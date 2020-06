Ansu Fati (17 ans) est un joueur dont le dossier est épineux au Barça. Il n’a toujours pas prolongé alors qu’il a réalisé une première saison professionnelle encourageante (24 rencontres toutes compétitions confondues, 5 buts, 1 passe décisive). Son club formateur souhaite lui offrir un meilleur contrat (il touche environ 500 mille par an), mais les négociations coincent toujours. Et désormais, il faut faire face à la concurrence. Les Blaugranas ont par exemple refusé une offre de 100 M d’euros de la part de Manchester United.

Les Red Devils semblent bien décidés à recruter le jeune hispano-guinéen. D’après une information du Times, MU est revenu à la charge avec une nouvelle proposition de 150 M d’euros. Le Fc Barcelone a de nouveau rejeté l’offre, argumentant que sa pépite ne serait lâchée qu’à la valeur de sa clause libératoire qui est de… 170 M d’euros. Le Barça peut donc trembler, d’autant que sans prolongation, la clause ne peut être relevée. Trois ans plus tard, on pourrait bien se retrouver avec un nouveau cas Neymar.

Footmercato