Les noms de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly sont annoncés ces derniers jours du côté du Paris St-Germain. Irréalisable pour certains, possible pour d’autres, ce transfert de ces deux cadres de Liverpool et Naples fait rêver le directeur sportif du club parisien, Leonardo, qui devra cependant s’attendre à des obstacles de taille.

Chaque jour qui passe, les noms de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly agitent le mercato d’été. L’attaquant des Reds et le «Roc» de Naples sont annoncés un peu partout. Mais deux clubs reviennent souvent en surface : le Real Madrid pour Mané et le Psg pour Koulibaly. Et comme par hasard, la piste parisienne s’est réchauffée ces derniers jours et pour l’un et pour l’autre. Ramadani. L’objectif du club champion de France et de son directeur sportif Leonardo est donc clair : prendre les devants avec l’éventuel départ de Thiago Silva qui arrive au terme de son contrat en juin prochain.

Selon Le10sport, le Psg semble déterminé à recruter le défenseur sénégalais. Et le site spécialisé d’aller plus loin en annonçant qu’une réunion serait déjà programmée «dans les semaines à venir» avec l’agent du joueur du nom de Fali Ramadani.

L’objectif du club champion de France et de son directeur sportif Leonardo est donc clair : prendre les devants avec l’éventuel départ de Thiago Silva qui arrive au terme de son contrat en juin prochain.

Du coup, ce dossier serait en train de s’accélérer en coulisse en dépit de l’intérêt d’autres grands clubs comme Manchester United. Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, réclame toutefois près de 100 millions d’euros pour son joueur.

Un trio inédit Mané-KoulibalyGana qui fait rêver

Mais rebondissement ces derniers jours avec Leonardo qui vise un autre Sénégalais : Sadio Mané. Le très actif directeur sportif du club parisien qui n’est pas sûr de garder ses deux stars, Neymar et Mbappé, garde en effet un œil sur le Ballon d’or africain 2019 qui est aussi dans le viseur du Real Madrid.

Et c’est Don Balon qui lâche l’info en annonçant que l’attaquant des Reds a un profil qui plaît également au Paris SaintGermain en cas de départ de… Neymar. Leonardo et Nasser

Al-Khelaifi estimant que Mané a le profil indiqué pour combler un éventuel départ de la star brésilienne dont son retour vers le Barça est beaucoup agité. Mais pour arracher à Liverpool son «homme à tout faire», il faudrait que Paris lâche le jackpot en déboursant une somme de 160 millions d’euros.

Et là on aurait un fait inédit qui fait rêver, avec un trio de sénégalais : Gana-Mané

Koulibaly dans une même équipe.

Comme pour dire que Leonardo a deux lourds dossiers entre ses mains. Mais pour réaliser son rêve d’enrôler les deux «monstres» sénégalais, le dirigeant brésilien devra faire face à des obstacles de taille, venant surtout de Liverpool. Le dossier de Koulibaly étant apparemment plus aisé à gérer. A suivre…