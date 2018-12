Malgré son absence dans les finales du meilleur joueur africain de l’année, trophée remporté par Mohamed Salah (Liver­pool) la saison dernière, et cette autre absence du Top 10 pour le Ballon d’or africain, Kalidou Koulibaly jouit toujours d’une énorme cote de popularité sur le marché des transferts. Chelsea et Manchester United cibleraient conjointement le profil du défenseur central du Napoli, et José Mourinho désirerait ardemment enregistrer le renfort d’une nouvelle tête à ce poste, une priorité à ses yeux. A moins que le Real Madrid ne devienne un concurrent de poids…

En effet, selon les dernières indications de Rai Sport ce samedi, la présidence du Real Madrid n’aurait pas oublié la piste menant vers Kalidou Koulibaly. Floren­tino Pérez, homme fort de la Maison-Blanche, serait entré en contact avec son homologue de Naples, Aurelio De Laurentiis. Mais ce dernier ne serait pas disposé à écouter les offres autour de son joueur, même pour plus de 100M d’euros, d’après les récentes indiscrétions de La Gazzetta dello Sport.

le10sport