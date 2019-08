Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao : telles sont les recrues phare du mercato madrilène. Mais la «Casa Blanca» veut conclure cette fenêtre estivale par un gros coup. Si les dirigeants du Real sont longtemps restés focus sur Paul Pogba, c’est le Brésilien du Psg, Neymar, qui a ensuite été évoqué pendant ces derniers jours. Mais le dossier semble avoir pris du plomb dans l’aile, et le match nul du Real face à Valladolid a, semble-t-il, rappelé à Zidane les vraies priorités de son équipe. En effet, le Real pèche derrière. Durant les différents passages de Zizou sur le banc, le maillon faible a toujours été sa défense, qui encaisse beaucoup de buts. Pour remédier à ce problème, le technicien français a identifié le joueur parfait qui pourrait constituer une charnière dantesque avec Sergio Ramos. Il s’agit du défenseur sénégalais de Naples, Kalidou Koulibaly. Selon Don Balon, Zidane est impressionné par la vitesse et la puissance du défenseur napolitain. Ainsi, le Real s’est renseigné sur le joueur. Et, note le média, Naples aurait fait savoir aux dirigeants du Real qu’ils ne sont pas vendeurs. Toutefois, une offre de 100 millions d’euros pourrait faire réfléchir la direction napolitaine et son président, Aurelio De Laurentiis. A 6 jours de la fin du mercato, une offre du Real pourrait rapidement être déposée sur la table napolitaine.

