Longtemps visé par le Psg, qui a décidé de faire machine arrière pour se tourner à nouveau vers Thiago Silva, Kalidou Koulibaly est désormais une cible chaude de Liverpool. Révélation.

Capitaine de Naples et dans le Top 5 des meilleurs défenseurs axiaux du monde en ce moment, Kalidou Koulibaly est l’un des dossiers chauds du prochain mercato d’été. Pisté par le Psg pendant de longs mois, le Sénégalais n’est plus une priorité pour Leonardo, qui a choisi de se tourner vers une option moins onéreuse et plus «simple» à boucler : Thiago Silva.

Comme révélé en exclusivité par Le10sport.com, Paris a changé sa stratégie pour se donner du temps dans la perspective d’une grosse arrivée en défense centrale. Un dossier repoussé à 2021 et Thiago Silva pour faire la jonction jusqu’à la saison prochaine. S’il accepte de rester, bien évidemment. Mais l’offre parisienne sera à coup sûr la meilleure qu’il pourra obtenir sur le marché, son salaire étant bien au-delà des finances de beaucoup de clubs (encore plus pour un joueur de 35 ans).

Le Psg a donc mis de côté la piste Koulibaly, qui n’avait de toute façon pas l’intention de rejoindre le projet parisien, pas le plus séduisant à ses yeux. Le Sénégalais affiche une préférence très nette pour la Premier League. Et ça tombe plutôt bien…

Comme l’avait annoncé le site spécialisé, Newcastle a déjà dégainé une très grosse offre contractuelle pour le convaincre. Avec un salaire de 12 millions d’euros par saison, très largement au-dessus de ce qu’il touche à Naples…

Mais les Magpies, tout proches de signer Mauricio Pochettino sur le banc de touche, ne sont pas seuls sur le coup. Si les deux Manchester sont également intéressés, c’est Liverpool qui vient de faire une entrée très remarquée dans le dossier Koulibaly.

L’axe Koulibaly-Van Djik, ça sent bon !

Selon nos informations exclusives, les Reds sont même bouillants à l’idée de le signer cet été et de former une charnière exceptionnelle : Van Djik-Koulibaly.

Les différentes sources sollicitées dans le dossier Koulibaly semblent assez optimistes sur l’avancée des négociations et les chances de voir le défenseur sénégalais rejoindre Liverpool.

Si rien n’est encore fait, il faut malgré tout considérer les Reds comme étant désormais en pole position. Jürgen Klopp semble totalement convaincu que la paire Van Dijk-Koulibaly peut faire un malheur. Sur le papier, c’est effectivement un duo qui peut tout casser…

Newcastle ne lâche pas Koulibaly

Mais ce n’est pas encore gagné pour Liverpool. En effet, les Magpies, qui pourraient avoir des moyens importants cet été grâce à l’arrivée d’investisseurs saoudiens, pourraient bien avoir gain de cause. Newcastle aura les moyens de ses ambitions pour devenir l’un des plus grands clubs du monde avec de nouveaux propriétaires. Et cette idée pourrait bien faire changer d’avis au vice-champion d’Afrique. D’après les informations du journaliste Kaveh Solhekol de Sky Sports, il y aurait un réel intérêt de la part de Kalidou Koulibaly, pour l’offre de Newcastle.

Le média anglais a affirmé que le défenseur du Napoli est attiré par l’idée d’être à la naissance d’un tout nouveau projet, très ambitieux, qui pourrait bien faire de Newcastle une des meilleures équipes au monde. Surtout avec l’annonce d’une éventuelle venue de l’ancien coach de Tottenham.

Avec Le10sport