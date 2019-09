Le mercato s’est clôturé lundi dernier. Les joueurs sénégalais ont beaucoup bougé avec notamment l’arrivée au Paris Sg de Idrissa Gana Guèye et celle de Ismaïla Sarr à Watford.

Gana et Sarr, les plus gros transferts…

Dans ce mercato estival, certains joueurs sénégalais se sont montrés particulièrement actifs, comme Idrissa Idrissa Gana Guèye. Ce dernier a rejoint le Paris Saint-Germain cet été pour un montant de 32 millions d’euros. Le transfert le plus cher dans ce mercato sénégalais est signé Ismaïla Sarr qui quitte Rennes pour rejoindre la Premier League et Watford. Le montant du transfert s’élève à 35 millions d’euros.

Les gardiens ont aussi bougé

Le gardien numéro 1 du Sénégal, Edouard Mendy, a quitté le Stade de Reims pour rejoindre le club de Rennes. Auteur d’une excellente saison 2018/­2019 avec Reims, le Lion a décidé de prendre du galon, et rejoindre un club qualifié dans une compétition européenne. Son remplaçant lors de la Can 2019, Alfred Gomis, s’est lui engagé avec le Fc Dijon. Le portier de 25 ans, auteur d’une excellente Can 2019 et qui évoluait à la Spal depuis deux saisons, a coûté un peu plus de 1 million d’euros au club bourguignon. Le troisième gardien des Lions de la Teranga, Abdoulaye Diallo, a rejoint lui aussi, le club de Gençlerbirligi pendant la Can 2019.

Meilleur buteur du championnat turc la saison passée avec Galatasaray, Mbaye Diagne a été contraint à un départ avec l’arrivée de Radamel Falcao. Convoité en premier par Anderlecht, l’ancien de Kasimpasa a finalement rejoint le Fc Bruges, sou forme de prêt payant (3,5 millions d’euros).

Kara, Djilobodji, Souaré et Bayal Sall ressuscitent

Longtemps en convalescence à Crystal Palace, Pape Ndiaye Souaré a décidé de se relancer à Troyes. Malheureux lors du mercato hivernal où il s’était encore blessé alors qu’il faisait l’objet de convoitises, Souaré a décidé de rejoindre Troyes pour rebondir. Presque même cas de figure pour le défenseur central, Papy Djilobodji. Arrivé libre à Guingamp en janvier dernier, l’ancien joueur de Chelsea n’a pas connu un passage glorieux avec le club breton, qui a finalement connu la relégation en Ligue 2. Il s’est alors engagé cet été en faveur du promu de la Süper Ligue turque, Gazisehir.

Kara Mbodji, amoindri physiquement à cause de ses problèmes au genou droit, n’était plus dans les plans d’Anderlecht. Il a décidé de relancer sa carrière à Al-Sailiya, au Qatar. Sans club depuis avril 2018, Moustapha Bayal Sall quitte le Qatar pour l’As Lyon-Duchère, une équipe de D3 française. Une nouvelle aventure pour le défenseur central de 33 ans.

Avec Senego