La saison 2019-2020 est-elle celle de trop pour Ousmane Dembélé (22 ans) du côté du Fc Barcelone ? Avec seulement 9 apparitions toutes compétitions confondues (1 but) depuis le début de l’exercice, l’ailier français ne convainc plus en Catalogne, lui qui est de nouveau blessé depuis fin novembre. Son hygiène de vie lui est même toujours reprochée par les supporters et les médias en Espagne.

Des mésaventures qui ne refroidiraient pas les ardeurs des courtisans de l’international français (21 sélections, 2 buts). En effet, à en croire les informations du média anglais The Sun, Liverpool préparerait une offre assez conséquente pour l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Ainsi, une offre à plus de 90 millions d’euros serait dans les tuyaux pour ce dernier qui avait notamment «liké» une photo d’un montage où on le voyait avec un maillot de Liverpool sur Instagram…

N’Golo Kanté veut partir

Toujours concernant la Premier League, il y a une information surprenante. En effet, le milieu de terrain N’Golo Kanté aurait pris une décision importante concernant la suite de sa carrière. Selon The Sun, l’international tricolore souhaiterait quitter Chelsea à l’issue de la saison.

Il aimerait rejoindre un nouveau championnat et la Liga aurait été sa préférence. Le champion du monde 2018 aurait comme objectif d’évoluer sous le maillot du Real Madrid. Les Blues pourraient accepter de lâcher leur joueur, mais ils réclameraient 120 millions d’euros.